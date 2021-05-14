Черкесский «Тексбанк» лишился лицензии

ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Тексбанка» (г. Черкесск). По величине активов кредитная организация занимала 320 место в банковской системе России.

Отмечается, что банк сам подал ходатайство об аннулировании лицензии. Решение о добровольной ликвидации было принято в ходе общего собрания акционеров.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», – сообщается на сайте регулятора.

«Тексбанк» является участником системы страхования вкладов. По данным Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам кредитной организации начнутся не позднее 28 мая 2021 года.

Москва, Зоя Осколкова

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