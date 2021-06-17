Госдума утвердила закон о минимальном неприкосновенном доходе должников

Законопроект о минимальном неприкосновенном доходе должников, который нельзя изымать кредиторам, прошел третье, окончательное чтение в Госдуме. Теперь граждане смогут указать приставам банковский счет для сохранения ежемесячного дохода не меньше прожиточного минимума. Сейчас размер прожиточного минимума трудоспособного человека в России составляет 12702 рубля.

Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, должник будет вправе подать в службу судебных приставов «заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении», сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. Приставов в свою очередь обязали в начале исполнительного производства известить должника о праве на сохранение прожиточного минимума.

Таким образом, банки и другие кредитные организации не смогут списать в счет погашения долга доход в размере прожиточного минимума. При этом сумма может быть увеличена, если у должника на иждивении находятся лица, которые не могут иметь собственного дохода.

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс должны вступить в силу 1 февраля 2022 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с лидерами думский фракций поручил кабмину РФ совместно с Госдумой принять данный закон до конца весенней сессии.

Ранее думская оппозиция обвинила коллег из «Единой России» в блокировании подобных инициатив на протяжении последних нескольких лет «в угоду банковским лоббистам».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.06.21

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