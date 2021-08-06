На грани банкротства: еще один крупный банк из топ-200 лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «КС Банка», зарегистрированного в Саранске, сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация по величине активов занимала 176 место в банковской системе страны.

Центробанк поясняет, что «КС Банк» занижал величину необходимых к формированию резервов, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть свое реальное финансовое положение.

Кроме того, финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

В Банке России также отметили, что деятельность банка была ориентирована «на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля». При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды.

Банку было направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального положения. Его исполнение приводило к возникновению в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, указал регулятор.

«КС Банк» участвует в системе страхования вкладов. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 20 августа 2021 года.

Добавим, что основной владелец «КС Банка» – депутат Госсобрания Мордовии, член политсовета регионального отделения «Единой России» Владимир Грибанов. Ему принадлежит доля в 52,43%. Грибанов занимает пост председателя правления банка.

Напомним, в июне ЦБ лишил лицензии еще одну саранскую кредитную организацию – Актив-банк. Он занимал 192 место в банковской системе России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.08.21

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