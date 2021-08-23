Рекордный приток валюты на счетах: как россияне спасаются от инфляции

Сбережения россиян на валютных счетах в банках с начала текущего года увеличились почти на 18% – это максимальный прирост с 2017 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Центробанка.

По мнению экспертов, население перекладывает на валютные счета деньги с депозитов и закупает валюту в условиях резкого роста инфляции.

По данным Банка России, за январь-июль граждане нарастили средства на текущих валютных счетах на 17,6% – до $35,6 млрд на 1 августа. До этого рекордный прирост фиксировался четыре года назад – тогда за семь месяцев сбережения россиян на валютных счетах увеличился на 20,1%.

С начала этого года приток средств в иновалюте на счетах граждан составил $5,3 млрд, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил $8,3 млрд.

При этом одновременно с 2021 года сократился объем срочных валютных вкладов россиян – на $3,8 миллиарда или на 6,2%, составив $58 млрд на 1 августа. Отмечается, что в 2020 году отток был более существенным – $9,7 млрд. Граждане выводили валюту из банков, а не оставляли на текущих счетах.

Аналитики объясняют снижение популярности валютных вкладов низкими ставками по депозитам даже при размещении вклада на длительный срок. В связи с этим клиенты выбирают более ликвидный инструмент – валютные счета, указывают они.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.08.21

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