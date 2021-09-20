В России стоимость гречки подскочила до 100 рублей за кг впервые за 10 лет

В России выросла стоимость гречки в рознице. Впервые за последние десять лет цена превысила 100 рублей за килограмм. В Минсельхозе исключили возможность возникновения дефицита этой крупы на рынке.

Цены на гречку в магазинах летом 2021 года выросли до 102,5 рублей. Это максимальный показатель с 2011 года, тогда гречка дорожала до 112 рублей за 1 кг, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Примечательно, что стоимость крупы в прошлом году, когда отмечался ажиотажный спрос в связи с режимом самоизоляции, все равно оказалась на 17% ниже, чем в текущем году.

Гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов, поэтому государство тщательно контролирует ее стоимость. В случае если в течение 60 дней подряд продукт из этого списка подорожает на 10% (без учета сезонных колебаний), на него на 90 дней могут быть установлены предельные цены.

Гречневая крупа дорожала непрерывно с октября 2020 года, приостановился рост цен только в начале сентября 2021 года, свидетельствуют данные Росстата. В первую неделю гречка немного подешевела, но 7-13 сентября вновь подорожала по сравнению с предыдущей неделей – на 0,2%.

В Министерстве сельского хозяйства заверили, что объемов производства гречихи в этом году хватит, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка: запасы гречки «достаточные, возможность дефицита исключена».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.09.21

В России спишут 1,6 млрд рублей долгов физлиц-банкротов. / Путин оценил перспективы Санкт-Петербурга после переезда головного офиса «Газпрома». / Путин предложил выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»