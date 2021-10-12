Биржевые цены на мазут и авиакеросин поднялись до нового рекорда

Стоимость авиакеросина и мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам сегодняшних торгов обновили исторические максимумы. Цена мазута по территориальному индексу Европейской части России выросла до 28 749 рублей за тонну, авиакеросин подорожал до 53 205 рублей за тонну, передает «Прайм».

Котировки бензина также выросли. Стоимость Аи-92 увеличилась на 0,3% до 56 125 рублей за тонну, а Аи-95 – на 0,8% до 58 271 рубля за тонну.

В то же время выросла стоимость дизельного топлива: межсезонного – на 0,3% до 52 086 рублей, летнего – на 0,5% до 51 089 рублей, зимнего – на 0,8% до 54 202 рублей за тонну.

Санкт-Петербург, Андрей Романов

Санкт-Петербург. Другие новости 12.10.21

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