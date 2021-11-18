В России хотят ввести согласование банковских операций с родственниками

В Центробанк РФ было направлено предложение предоставить гражданам право подачи заявления в банк, в котором они поручают своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие либо блокировать операции по их счетам. Автор инициативы – депутат нижней палаты парламента от «Единой России» Наталья Костенко.

«В мой адрес поступают обращения пострадавших от действий финансовых мошенников. По словам заявителей, хищения денежных средств с их банковских счетов или иные несанкционированные операции происходили после звонков телефонных мошенников», – пишет депутат Госдумы в письме к зампреду Банка России Сергею Швецову.

В обращениях граждан к парламентарию указывается, что если бы о звонке преступников были осведомлены их родственники или другие доверенные лица, то хищения денег не произошло бы, пишут «Известия».

Ранее ЦБ уже давал рекомендацию по предотвращению финансовых потерь граждан, а также снижению риска совершения преступных операций в отношении лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. В частности, банкам было рекомендовано предоставить возможность таким категориям россиян осуществлять дополнительный контроль финансовых операций с помощью доверенных лиц.

«Этим законопроектом мы хотим дать возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян. Чтобы все, кто захочет, написав заявление, могли установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями путем их одобрения родственниками или другими выбранными доверенными лицами», – заключила Костенко.

Москва, Зоя Осколкова

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