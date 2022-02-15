Отсрочка по каждому займу: ЦБ выступил за введение каникул по потребкредитам

Центробанк России рассчитывает, что уже в этом году будет принят закон, который сделает постоянным механизм кредитных каникул для граждан, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Об этом заявил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута в интервью «Известиям». Напомним, такая мера поддержки россиян, чьи доходы заметно упали в пандемию, как кредитные каникулы действовала в течении шести месяцев в 2020 году. Отсрочку по платежам могли получить те, кто брал ипотеку и потребкредиты.

Как отметил Мамута, статистика показала, что подавляющее большинство физлиц, кто брал кредитные каникулы, – это 70-75% граждан, выходили из каникул в обычный график платежей и тем самым «не испортили кредитную историю и не допустили просрочки».

«Поэтому мы пришли к выводу, что в условиях, когда у людей непредсказуемо могут измениться жизненные обстоятельства, а на рынке все больше «длинных» задолженностей, механизм кредитных каникул нужно распространить на потребительское кредитование на постоянной основе», – заявил он, отметив, что ЦБ сейчас участвует в подготовке соответствующего законопроекта.

Предусматривается, что срок каникул составит до шести месяцев, а сумма и срок кредита не будут иметь значения. По словам Мамуты, учитывается только одно условие – падение доходов заемщика – «по аналогии с ипотечными каникулами».

При наличии нескольких кредитов отсрочку можно будет брать по каждому.

В ЦБ ожидают, что данный закон вступит в силу уже в этом году. «Это один из наших приоритетов в перечне мер по использованию возможностей финансового рынка для повышения благосостояния людей», – отметил представитель Банка России. Мамута напомнил, что эта инициатива обсуждалась в конце прошлого года с депутатами Госдумы. «Рассчитываем, что у законопроекта хороший шанс на принятие в этом году», – добавил он.

Кроме того, Мамута сообщил, что ЦБ рассматривает еще несколько инициатив, направленных на поддержку людей с невысокими доходами. В их числе – начисление процентов на остаток текущего социального счета в привязке к ключевой ставке. «Здесь человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года», – пояснил он. Также нуждающиеся смогут открыть специальный вклад, по которому проценты будут выше уровня ключевой ставки.

Кроме того, Центробанк предлагает отменить комиссию для владельцев карт «Мир» при переводах, платежах, снятии наличных в сумме до 15 тысяч рублей в месяц, а также отменить комиссию при переводе денег самому себе на счет в другой банк на сумму до 1,4 млн рублей.

Ранее банки сообщили о выросшей долговой нагрузке россиян в 2021 году. В январе текущего года граждане взяли в кредит рекордную для начала года сумму – 913,9 млрд рублей. Это на 22,7% больше, чем за тот же период 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

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