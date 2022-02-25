Рынок акций России резко вырос на открытии торгов, рубль усиливает рост

Российский фондовый рынок демонстрирует резкий рост в начале торговой сессии в пятницу после рекордного обвального падения накануне, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10:52 мск, индекс Мосбиржи вырос на 22,67%, до 2 524,73 пункта. Немногим ранее этот индекс поднимался более чем на 23%. Индекс РТС прибавил 28,4% и вырос до 954,53 пункта.

Надо отметить, что утренние торговые сессии на бирже были отменены. Мосбиржа запустила дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам в связи с ростом индекса более чем на 15%, говорится в сообщении торговой площадки. Как пояснила биржа, дискретные аукционы проводятся в случае падения или роста индекса Мосбиржи более чем на 15% от закрытия сессии предыдущего торгового дня.

Рубль растет в пятницу, частично отыгрывая вчерашние потери. Доллар опустился ниже 84 рублей, евро – ниже 94 рублей.

На 10:51 мск доллар снижался на 1,84 рубля, до 83,40 рубля, евро – на 1,71 рубля, до 83,40 рубля.

На фоне начала военной операции на Украине рынок акций России в четверг, 24 февраля, рухнул более чем на 30%. Евро поднималась почти до 100 рублей, а доллар превысил 89 рублей.

Москва, Наталья Петрова

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