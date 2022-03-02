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Среда, 2 марта 2022, 11:17 мск

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ЦБ продлил остановку торгов на фондовом рынке России

Центробанк России принял решение не возобновлять торги 2 марта на «Московской бирже» в секции фондового рынка, сообщается на сайте регулятора.

Решение не касается режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

Торгов также не будет в секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), в товарной секции (драгметаллы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций» и секции рынка СПФИ, отметили в ЦБ.

Режим работы Мосбиржи на 3 марта регулятор объявит на своем сайте до 9:00 мск 3 марта.

Напомним, торги на фондовом рынке не проводятся с понедельника после обвального падения индексов и акций в конце прошлой недели на фоне российской военной операции на Украине и введения жестких антироссийских санкций со стороны страна Запада.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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