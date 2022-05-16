Оборот трансграничных переводов граждан через российские системы упал на треть

В марте 2022 года общий оборот трансграничных операций физических лиц через российские системы денежных переводов снизился в годовом измерении почти на 31% и составил 633 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦБ РФ.

Оборот операций граждан со странами СНГ снизился на 33,4%, до 424 млн долларов, с государствами дальнего зарубежья – на 24%, до 209 млн долларов. Для сравнения в январе и феврале падение составило 9,2% и 7,4% соответственно.

Снижению способствовали санкции, введенные западными странами против российской финансовой системы. В свою очередь Банк России ограничил сумму переводов физлицами за границу.

Уточняется, что данные о трансграничных операциях в России включают данные платежных систем Contact, «Вестерн Юнион», «Золотая корона», Юнистрим» и «Почты России».

Москва, Зоя Осколкова

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