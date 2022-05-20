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Пятница, 20 мая 2022, 09:56 мск

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В России выросло число мошенничеств через банкоматы и терминалы

Центробанк РФ зафиксировал рост доли мошенничеств через банкоматы и терминалы, при этом аферисты активно пользуются методами социальной инженерии. В то же время уровень возврата похищенных средств снизился до минимума.

Объем денег, украденных со счетов граждан, в первом квартале 2022 года достиг 3,3 млрд рублей. Это второй по величине показатель за всю историю наблюдения, больше было похищено только в четвертом квартале прошлого года – 4,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Тем временем, из опубликованного ЦБ квартального отчета об инцидентах следует, что возврат украденных мошенниками денег снизился до рекордного значения – 204 млн рублей. Таким образом, доля возвращенных средств от общего объема похищенных впервые упала ниже 7%.

По словам экспертов, есть операции, которые по правилам платежных систем можно отменить через претензионную работу с помощью заявлений о несогласии. Однако 99% операций, связанных с социальной инженерией, не подлежат возврату либо идут на усмотрение банка, который обслуживает клиента.

По данным Банка России, доля социнженерии в первом квартале составила 52,5%, что ниже показателя первого квартала прошлого года (56,2%). Наиболее резким оказался рост социнженерии в операциях без согласия клиента через банкоматы и терминалы. По всей видимости, это связано с тем, что схема работы мошенников в этом случае менее известна, чем телефонное мошенничество, поэтому люди охотнее доверяют злоумышленникам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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