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Понедельник, 23 мая 2022, 13:11 мск

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ЦБ начал тайно скупать валюту у экспортеров с целью сдержать укрепление рубля

Банк России возобновил закупки валюты, чтобы сдержать неконтролируемое укрепление рубля. Об этом сообщат «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и регулятору.

По данным собеседников издания, Центробанк проводит закупки не напрямую, а через других участников финансового рынка, которые по его поручению приобретают исключительно валютную выручку экспортеров. Подробного описания схемы источники не раскрыли.

ЦБ начал проводить покупку валюты, чтобы избежать резкого укрепления рубля, поскольку сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не появилось, отметил один из источников газеты.

Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев предположил, что регулятор дает банкам, которые не находятся под санкциями, поручения на закупку валюты, предоставляя им в обмен ликвидность. Такие вливания денежной массы могут помочь какое-то время поддержать спрос.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев заявил, что слишком сильное укрепление рубля после обвала в феврале является неблагоприятным фактором для госбюджета бюджета, что, скорее всего, приведет к мерам по коррекции курса доллара и евро. Эксперт указал, что активному укреплению рубля способствует рост цен на нефть и валютные ограничения со стороны Банка России.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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