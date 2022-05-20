Ждем коррекцию: сильное укрепление рубля ударит по госбюджету

Слишком сильное укрепление рубля является неблагоприятным фактором для госбюджета бюджета, что, скорее всего, приведет к мерам по коррекции курса доллара и евро на уровне 60 и 65 рублей соответственно. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев.

По его словам, активному укреплению рубля способствует рост цен на нефть и валютные ограничения со стороны Центробанка РФ. «Меры контроля за движением капитала сильно влияют на курс рубля. Кроме того, налоговый период оказывает моментную поддержку рублю, так как дополнительная конвертация валюты на рубли увеличивает на них спрос», – пояснил эксперт.

Алиев полагает, что в такой ситуации стоит ожидать действий по коррекции курса валют. «Укрепление рубля способствует снижению инфляционных ожиданий и росту цен на внутреннем рынке, что коррелирует целям ЦБ. Но слишком сильное укрепление рубля неблагоприятно для бюджета. В связи с этим стоит ожидать коррекцию. Возврат на уровень 60-65 (рублей за доллар-евро) вполне вероятен», – заключил Алиев.

Напомним, сегодня на торгах на Мосбирже вновь наблюдалось заметное укрепление рубля. Курс доллара в моменте обвалился до 57 рублей, евро дешевел до 59. В 12:30 мск «американец» продавался по 58,0275 рубля, евро – по 60.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 62,4031 рубля, евро – 64,9358.

Москва, Мария Соколова

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