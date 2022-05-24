Доллар на Мосбирже опустился до четырехлетнего минимума

Доллар США в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года, свидетельствуют биржевые данные. Евро упал ниже 59 рублей.

По состоянию на 10:04 мск, «американец» торговался на отметке 56,93 рубля, что на 94 копейки меньше показателя закрытия предыдущих торгов. Единая европейская валюта к этому времени потеряла 1,24 рубля, опустившись до отметки 58,86 рубля.

Надо отметить, что в моменте доллар падал до 56,61 рубля, а евро – до 58,59 рубля.

На 11:00 мск американская валюта торгуется на отметке 57,21 рубля, евро – 59,29 рубля.

Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат мая, передает «Интерфакс». Так, 25 мая компании будут перечислять в госказну НДС, НДПИ и акцизы, а 27 мая – налог на прибыль.

Власти РФ на фоне продолжающего роста нацвалюты продолжают ослаблять принятые ранее меры валютного контроля. Накануне Минфин сообщил о принятом решении снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%. В ведомстве объяснили этот шаг «стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», говорится в сообщении Минфина. Решение вступает в силу с 24 мая.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев заявил, что слишком сильное укрепление рубля после февральского обвала является неблагоприятным фактором для госбюджета бюджета, что, скорее всего, приведет к мерам по коррекции курса доллара и евро. Как отметил эксперт, активному укреплению рубля способствует рост цен на нефть и валютные ограничения со стороны ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

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