Банк России анонсировал внеочередное заседание по ключевой ставке

Пресс-служба Банка России сообщила о внеочередном заседании Совета директоров Центробанка по ключевой ставке, которое состоится в четверг, 26 мая.

Решение Совета директоров будет объявлено в 10:30 мск. Ранее ЦБ заявлял, что видит «пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году».

Напомним, 28 февраля Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. Цель – поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения на фоне усилившегося санкционного давления, пояснил тогда ЦБ.

29 апреля регулятор заявил, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать. Ключевая ставка была снижена до 14% годовых.

Москва, Наталья Петрова

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