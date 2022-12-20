Доллар по 85 рублей: банкир оценил возможности ослабления нацвалюты РФ

Если мировая экономика избежит глобального кризиса и обвала цен на нефть, то курс национальной валюты России ослабнет «в разумных пределах» – до 75 рублей за доллар. При этом Центробанк и правительство не будут пытаться влиять на курс рубля. Об этом заявил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК.

«Это будет естественное ослабление рубля», – отметил банкир. По его словам, такой сценарий станет реальным, поскольку положительное сальдо торгового баланса сократится в два раза и вернется к показателям, которые были до 2022 года.

В случае глобальной рецессии и обвала мировых цен на нефть до $40-45 за баррель Задорнов ожидает ослабления нацвалюты до 80-85 рублей за доллар.

«То есть падение сырьевых цен вместе с рецессией – это дополнительное ослабление рубля. И тут уже инфляция не 4-5% в следующем году, как в базовом сценарии, а 10-12%. Это поднятие ставки ЦБ и определенное давление на темпы экономического роста», – отметил руководитель «Открытия».

При этом Задорнов счел невозможной изоляцию России от остального мира, поскольку наша страна является крупнейшим экспортером. «Мы экспортируем, помимо нефти и газа, огромный объем металлов, леса, зерна, удобрений, цветных металлов», – напомнил банкир.

Касаясь ситуации на нефтяном рынке, Задорнов спрогнозировал, что в 2023 году добыча нефти в России снизится с 525 млн до 475 млн тонн. Он объяснил это влиянием эмбарго, которое страны Евросоюза ввели на российскую нефть с 5 декабря. По мнению банкира, эта ограничительная мера «значительно» повлияет на бюджет и экономику РФ.

«Непонятно даже не то, куда поставлять эту нефть, а кто ее будет возить, страховать, удастся ли справиться с переориентацией потоков нефти из Европы и других недружественных стран на азиатские рынки. Это ключевой вопрос с точки зрения темпов роста ВВП и платежного баланса в следующем году», – отметил Задорнов.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 19 декабря, курс доллара на Московской бирже превысил 66 рублей, а евро поднимался выше 72 рублей. Центробанк по итогам биржевых торгов почти на два рубля повысил официальные курсы доллара и евро на 20 декабря. Официальный курс доллара установлен на уровне 66,3474 рубля, евро будет стоить 70,6196.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»