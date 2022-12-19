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Понедельник, 19 декабря 2022, 18:47 мск

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Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России по итогам биржевых торгов резко повысил официальные курсы доллара и евро на завтра, 20 декабря. «Американец» и «европеец» прибавили почти по 2 рубля.

Официальный курс доллара установлен на уровне 66,3474 рубля, евро будет стоить 70,6196.

Стоит отметить, что на биржевых торгах курс «американца» сегодня достигал отметки 68,4925, «европеец» дорожал до 72,60,75.

Как отмечают аналитики, рубль стремительно слабеет к доллару и евро после введения нового пакета антироссийских санкций и в ожидании новостей о ценовом потолке на российский газ в Евросоюзе.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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