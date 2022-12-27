ЦБ сообщил о завершении сделки по продаже банка «Открытие» ВТБ

Центробанк России сообщил, что вышел из капитала банка «ФК Открытие».
Как отметил регулятор, ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций «Открытия» в полном объеме. «В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк «ФК Открытие» 100% акций банка переданы Банком России Банку ВТБ (ПАО)", – говорится в сообщении ЦБ.
Напомним, ЦБ России и ВТБ заключили договор о продаже «ФК Открытие» 22 декабря за 340 млрд рублей. Акции «Открытия» планировалось оплатить денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, а также облигациями федерального займа на 106,9 млрд рублей. Независимый оценщик АО «ДРТ» оценил рыночную стоимость акций «Открытия» в диапазоне 328-374 млрд рублей.
Новым руководителем банка «Открытие» станет экс-глава «Юникредит банка» и бывший зампредседателя Банка России Михаил Алексеев. Михаил Задорнов покинет пост председателя правления «Открытия» с 1 января 2023 года.
Как сообщал «Новый День», решение присоединить банк «Открытие» к ВТБ было принято весной этого года. Летом такое право Банка России было закреплено законом.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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