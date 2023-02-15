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Среда, 15 февраля 2023, 15:09 мск

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В России стали меньше подделывать деньги

Количество поддельных денег в России снизилось. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

По итогам прошлого года количество поддельных российских банкнот и монет снизилось в 1,6 раза по сравнению с годом ранее и составило почти 22,9 тыс. штук. На 1 млн банкнот, которые находятся в обращении, в прошлом году приходилось всего четыре фальшивки. В 2021 году их было шесть. Показатель стал минимальным с 2011 года.

Чаще всего в 2022 году подделывали купюры номиналом 5 тысяч рублей, фальшивых пятитысячных выявили 14 тысяч штук. Среди монет чаще других подделки встречаются среди десятирублевок, ЦБ обнаружил 183 поддельных монеты этого номинала.

«Также было обнаружено около 1,8 тыс. поддельных купюр иностранных государств, что в 4,7 раза меньше показателя 2021 года», – говорится в сообщении регулятора.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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