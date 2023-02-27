Экономист предрек рост курса доллара до 85 рублей

Курс доллара в 2023 году может вырасти до 85 рублей, спрогнозировал главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев.

Как отметил экономист, в прошлом году рубль укреплялся из-за того, что в России складывался очень сильный платежный баланс – страна получала много валюты от экспорта, а потребность в валюте для импорта сократилась. Однако в последнее время, по его словам, доходы от экспорта из-за санкций снижаются, а поставки товаров в Россию увеличиваются, в том числе в связи с развитием параллельного импорта.

«Это главная причина, по которой рубль ослабевает, и этот процесс еще не закончился», – заявил Николаев в интервью радио Sputnik.

По его мнению, если на курсы валют не повлияют какие-то новые факторы, то уровень 85 рублей за один доллар станет реальностью, полагает экономист. «Это не ближайшее будущее, но в 2023 году это может произойти», – считает Николаев.

Ранее экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко заявил, что российские финансовые власти будут ослаблять рубль вне зависимости от конъюнктуры, чтобы обеспечить запланированные бюджетные расходы.

Эксперт назвал «лайтовым» вариантом курс доллара в 71-74 рубля, а «нелайтовый» диапазон, по его мнению, – это 82-89 рублей. «Вопрос – как они будут, как говорится, «гулять по буфету», чтобы свести концы с концами в результате того, что называется СВО», – сказал он на пресс-конференции в Москве.

Москва, Наталья Петрова

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