Проинфляционные риски сохраняются: ЦБ не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает регулятор. Это происходит четвертый раз подряд после снижения ключевой ставки с 8% годовых в сентябре прошлого года. ЦБ заявил, что решение принято с учетом сохраняющихся повышенных проинфляционных рисков.

Как отмечает регулятор, «текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов». При этом инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне, несмотря на существенное снижение показателя, указал ЦБ. Ценовые ожидания предприятий также сохраняются на повышенном уровне.

Центробанк также отмечает, что оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности.

«Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России», – информирует регулятор.

ЦБ уточнил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По оценке Центробанка, в феврале годовой темп прироста потребительских цен снизился до 11% после 11,8% в январе. «С начала 2023 года усредненные текущие темпы прироста цен находятся вблизи 4% в пересчете на год и формируются выше средних значений за IV квартал 2022 года. В то же время в феврале текущий прирост цен несколько замедлился по сравнению с январем», – указал регулятор, пояснив, что на это отчасти повлияли волатильные компоненты.

ЦБ при этом отмечает, что произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен, текущие темпы прироста цен остаются умеренными.

В то же время, регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. «В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений», – указал ЦБ. В базовом сценарии Банка России с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Центробанк обратил внимание на то, что в среднесрочной перспективе баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. «Значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли», – говорится в заявлении. Регулятор ожидает, что усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно снизить спрос на российский экспорт и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, к удорожанию импорта может привести усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов из-за внешних ограничений.

Сохраняются проинфляционные риски со стороны рынка труда, указал регулятор. Нехватка рабочей силы в отдельных отраслях может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, намечено на 28 апреля.

Москва, Наталья Петрова

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