Впервые за год курс доллара поднялся выше 80 рублей

Курс рубль на торгах в четверг, 6 апреля, продолжает снижаться к доллару и евро. Впервые с апреля 2022 года валюта США стала дороже 80 рублей, курс евро превысил 87,5 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 09:40 мск, «американец» торгуется по 80,14 рубля, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. В моменте доллар поднимался до 80,24 рубля. Курс единой европейской валюты к этому времени вырос до 87,52 рубля (+23 копейки).

Накануне официальный курс доллара превысил 79 рублей. Евро в ходе торгов поднимался выше 87 рублей. При этом рост мировых цен на нефть не повлиял на ситуацию.

Как отмечают аналитики, на курс рубля негативно влияет высокий дефицит бюджета на фоне снижения экспортных потоков и роста госрасходов. «Импорт закономерно восстановился за счет развития сотрудничества с восточными партнерами, что означает повышенный спрос на валюту», – комментирует эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Этот фактор также негативно воздействует на курс рубля.

Москва, Наталья Петрова

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