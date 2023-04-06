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Четверг, 6 апреля 2023, 16:19 мск

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«Будет иметь тенденцию к укреплению»: глава Минфина прояснил ситуацию с курсом рубля

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал заметное ослабление рубля, которое наблюдается в последнее время. Сегодня, 6 апреля, доллар на Московской бирже поднялся выше 81 рубля, а евро превысил отметку 88 рублей. Обе валюты обновили годовые максимумы. По состоянию на 15:40 мск, доллар торговался по 81,06 рубля.

Как заявил журналистам глава Минфина, рост стоимости российских энергоносителей повлияет на укрепление рубля.

«Мы сейчас не ставим никаких границ. Центральный банк как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений. Поэтому цены сейчас повысились на наши энергоносители и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», – сказал Силуанов, отвечая на вопрос, до какого уровня может дойти курс рубля.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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