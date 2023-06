Bank of China ограничил переводы в юанях для клиентов российских банков

Bank of China с 13 июня ограничил клиентам российских банков перевод денежных средств в юанях в банки Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США.

Несколько российских банков уже предупредили об этом своих клиентов. В частности, об ограничении переводов сообщили Юникредит банк и Акибанк, пишет Frank Media.

В информации для клиентов Акибанка указывается, что с 13 июня Bank of China (Russia) не принимает клиентские платежи на перевод денежных средств в китайских юанях в адрес банков ЕС, Швейцарии, Великобритании и США, а также их филиалов в Китае, как банков-посредников, так и банков-получателей. Исключением являются банки-получатели группы Bank of China.

В Юникредитбанке уточнили, что ограничения касаются и иностранных филиалов банков ЕС, США и Великобритании, передает РИА «Новости».

О введенных Bank of China ограничениях также сообщили РБК представители Модульбанка и «Финама», у которых эта китайская финансовая организация является банком-корреспондентом. Как отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов, эта мера коснулась всех банков, использующих Bank of China в качестве основного банка-корреспондента для переводов средств в юанях. По его словам, сейчас можно сделать перевод в банки корреспондентской сети Bank of China, а по остальным банкам прорабатывается альтернативный маршрут.

Банкир полагает, что такое решение принято не Китаем, а сторонами Евросоюза и США. «Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня», – считает Семенов.

По мнению руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, эти ограничения связаны с риском вторичных санкций или другими ограничениями в отношении банков КНР, которым могут пригрозить закрытием их собственных корсчетов в американских и европейских банках.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»