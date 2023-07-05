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Среда, 5 июля 2023, 16:46 мск

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Рубль продолжает слабеть: евро торгуется выше 99 рублей

Евро в среду днем поднялся выше отметки 99 рублей, следует из данных торгов Московской биржи. Это максимум с марта 2022 года. Доллар впервые с марта прошлого года приблизился к 91 рублю.

На 15:15 мск курс евро вырос до 99,03 рубля и спустя 20 минут усилил рост, достигнув 99,15 рубля. Доллар к этому времени торговался на отметке 90,92 рубля, в моменте «американец» поднимался до 90,98 рубля.

Национальная валюта России начала резко слабеть в начале прошлой недели. За это время евро прибавил почти пять рублей, а доллар поднялся почти на четыре рубля.

В Банке России объясняют обвал рубля сокращением сальдо торгового баланса и снижением экспортной выручки, но при этом не видят рисков финансовой стабильности.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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