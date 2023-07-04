В ЦБ объяснили резкое падение курса рубля

Нынешний обвал курса рубля произошел в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса и снижения экспортной выручки. Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, «о каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится».

«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, – это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», – пояснила Юдаева (цитата по РИА «Новости»).

Первый зампред ЦБ РФ также уточнила, что обвал курса рубля также связан с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье. В то же время восстанавливается импорт на фоне роста экономики.

При этом Юдаева обратила внимание, что за последние полтора года существенно изменилась структура валютного рынка: ведущим рынком стал юаневый, а ликвидность рынков долларов и евро снизилась. «Мы не видим ни в один из предыдущих дней каких-то нерегулярностей: с обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками», – сказала Юдаева.

Как сообщалось ранее, российская валюта начала резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за семь торговых сессий на Мосбирже подскочил на 5,5 рубля, до 90,2 рубля – к максимуму с марта прошлого года. В то же время евро поднялся почти на 5 рублей, до 98,28 рубля – пиковое значение с марта 2022 года.

Банк России повысил на завтра, 5 июля, официальный курс доллара до 89,5450 рубля, евро – до 97,7382.

Москва, Светлана Антонова

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