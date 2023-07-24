ЦБ РФ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

Центробанк зафиксировал в России рост числа финансовых пирамид, которые маскируются под онлайн-игры. Ущерб от таких мошеннических схем только за первое полугодие может достигать 5-6 млн долларов.

По данным регулятора, более 22% нелегальных проектов привлекали к себе пользователей возможностью быстрого и легкого заработка внутри игры – в формате «заплати и выиграй», пишут «Известия». Отличительная особенность таких приложений – отсутствие соревновательного элемента.

В настоящий момент известно около 100 разновидностей подобных игр. Пользователей завлекают быстрой возможностью заработать деньги, приняв участие в компьютерной игре – симуляторе бизнеса. Кроме того, мошенников привлекает рост популярности цифровых валют. Активно продвигаются игры на основе технологии блокчейн.

«В то же время Банк России усовершенствовал систему мониторинга для выявления финансовых пирамид, которые в основном действуют в интернете. Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях», – сообщили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

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