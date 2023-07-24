российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июля 2023, 10:39 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ РФ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

Центробанк зафиксировал в России рост числа финансовых пирамид, которые маскируются под онлайн-игры. Ущерб от таких мошеннических схем только за первое полугодие может достигать 5-6 млн долларов.

По данным регулятора, более 22% нелегальных проектов привлекали к себе пользователей возможностью быстрого и легкого заработка внутри игры – в формате «заплати и выиграй», пишут «Известия». Отличительная особенность таких приложений – отсутствие соревновательного элемента.

В настоящий момент известно около 100 разновидностей подобных игр. Пользователей завлекают быстрой возможностью заработать деньги, приняв участие в компьютерной игре – симуляторе бизнеса. Кроме того, мошенников привлекает рост популярности цифровых валют. Активно продвигаются игры на основе технологии блокчейн.

«В то же время Банк России усовершенствовал систему мониторинга для выявления финансовых пирамид, которые в основном действуют в интернете. Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях», – сообщили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

«Чьи интересы он отстаивает?» В Госдуме предложили провести парламентские слушания о Банке России / Инфляционное давление нарастает: Банк России решил повысить ключевую ставку / Банк России повысил официальные курсы доллара и евро / Банк России обещает рост инфляции / Внешний долг РФ снизился на 8,7 процента / Госдума утвердила правовую основу для использования цифрового рубля / Платежный баланс России впервые за три года ушел в отрицательную зону / Цифровой рубль появится уже в августе – Госдума приняла закон

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Технологии, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,