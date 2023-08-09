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Среда, 9 августа 2023, 12:13 мск

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Девальвация продолжается: евро на бирже превысил отметку в 107 рублей

Евро в ходе торгов на Московской бирже сегодня, 9 августа, поднялся выше отметки 107 рублей, что стало новым максимумом с марта прошлого года.

По состоянию на 10:52 мск, курс единой европейской валюты достигал 107,09 рубля, что на 64 копейки выше цены закрытия предыдущих торгов. Доллар к этому времени повышался на 47 копеек, до 97,48 рубля.

Чуть позже курс евро опустился ниже 107 рублей. На 11:36 мск единая европейская валюта торговалась на отметке 106,73 рубля, курс доллара снизился до 97,09 рубля.

«Текущая волатильность рубля отражает как внешние, так и внутренние факторы. С одной стороны, это геополитическая напряженность и санкционное давление, ограничивающее приток экспортной выручки. С другой – увеличение дефицита бюджета из-за роста социальных расходов», – прокомментировал ситуацию на финансовом рынке финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Напомним, накануне Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета за январь-июль увеличился до 2,8 трлн рублей, что эквивалентно 1,8% ВВП.

С начала текущего года евро прибавил в стоимости 32 рубля, доллар – почти 27 рублей. По мнению аналитиков, без вмешательства финансовых властей в ближайшее время доллар может пробить отметку в 100 рублей.

Эксперты возложили на Центробанк ответственность за новую волну девальвации рубля, что на фоне роста инфляции может ударить по уровню жизни россиян. По их мнению, в нынешних условиях политика регулятора похожа на «вредительство».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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