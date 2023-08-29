Биржевой курс евро поднимался выше 104 рублей

Биржевой курс евро на Московской бирже сегодня, 29 августа, превысил 104 рубля. Это произошло впервые с 16 августа, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 15:08 мск курс единой европейской валюты вырос до 104,4 рубля, что на 86 копеек выше уровня предыдущих торгов. В моменте евро поднимался до 104,08 рубля.

Ранее сегодня доллар на Мосбирже превысил отметку 96 рублей. Сейчас курс «американца» колеблется около 96,12 рубля, а евро торгуетс вблизи отметки 103,85 рубля.

Как сообщал «Новый День», курсы американской и европейской валют возобновили рост в конце прошлой недели. Накануне ЦБ повысил на сегодня официальный курс доллара на 76 копеек – до 95,4717 рубля. Евро подорожал на 98 копеек – до 103,2434 рубля.

Москва, Наталья Петрова

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