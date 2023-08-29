ЦБ не остановил девальвацию: биржевой курс доллара превысил 96 рублей

Американская валюта вновь дорожает по отношению к российскому рублю. Сегодня на Мосбирже курс доллара превысил очередной рубеж в 96 рублей.

К 13:50 мск на биржевых торгах «американец» поднялся до 96,0625 рубля. В то же время курс европейской валюты постепенно приближается к отметке 104 рубля. Сегодня евро на бирже достигал отметки 103,8375 рубля, и сейчас колеблется около 103,60.

Напомним, курсы американской и европейской валют возобновили рост в конце прошлой недели. Накануне Банк России повысил на сегодня официальный курс доллара на 76 копеек – до 95,4717 рубля. Евро подорожал на 98 копеек – до 103,2434 рубля.

Напомним, 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности». Неправительственные эксперты считают такое решение неэффективным. По их оценке, укрепления национальной валюты ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе ожидать не следует, но при этом высокая ставка сильно ударит по экономике РФ и спровоцирует рост инфляции.

Вместе с тем в Госдуме вновь заявили необходимости отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова. При этом лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов назвал Банк России крупнейшим иноагентом в РФ, который выполняет западный план по обвалу российской нацвалюты для создания условий обнищания россиян. «Дешевеющий рубль влечет за собой рост цен и обнищание населения, сжатие спроса и рост издержек для бизнеса», – подчеркивал политик.

Москва, Светлана Антонова

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