ЦБ может поднять ключевую ставку при падении нацвалюты до 100 рублей за доллар

Банк России может еще раз повысить ключевую ставку, если доллар приблизится к отметке 100 рублей. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете».

«Если рубль продолжит падение, приближаясь к 100 рублям за доллар, не сомневаюсь, что Центробанк еще раз поднимет ключевую ставку», – считает парламентарий.

«Вторая мера – обязательная продажа валюты экспортерами», – добавил Аксаков, отметив, что такая договоренность между Центробанком и экспортерами уже реализовывается. Впрочем, он не исключил принятие административного решения со стороны ЦБ об продаже в определенном объеме валютной выручки: «Условно, 10, 15 процентов, половина, может быть, сто процентов».

В то же время Аксаков назвал маловероятным сценарий, при котором национальная валюта России ослабнет до 100 рублей за доллар. «Доллар будет стоить меньше 100 рублей», – убежден он.

«Сто рублей за доллар – это такой психологический индикатор, который влияет на настроения граждан и бизнеса, – отметил депутат. – И если рубль будет слабеть ниже этой отметки, то очевидно, что люди в целях сохранения своих сбережений, исходя из ожиданий, которые формируются под влиянием этой цифры, начнут скупать валюту и таким образом оказывать дополнительное давление на курс рубля. Поэтому важно не дать национальной валюте упасть ниже отметки 100 рублей за доллар».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки регулятором на ближайших заседаниях маловероятно. Такой сценарий возможен только при устойчивом снижении темпов инфляции, отметила она. При этом Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, как и ее сохранение на текущем уровне в 12% годовых, на ближайших заседаниях ЦБ.

Добавим, что курс доллара на торгах на Московской бирже во вторник утром превысил 97 рублей впервые с 16 августа этого года. На 07:50 мск «американец» торговался на отметке 97,24 рубля, что на 38 копеек выше закрытия предыдущего дня.

Евро к этому времени поднялся выше 105 рублей. На 07:46 мск единая европейская валюта торговалась по 105,02 рубля (+34 копейки).

«Нисходящая динамика рубля сохраняется, несмотря на меры властей, направленные на стабилизацию его курса. <…> Скорее всего, дополнительные продажи экспортеров пока лишь сдерживают рубль от более быстрого ослабления», – говорится в аналитическом обзоре «БКС Мир инвестиций».

По мнению экспертов, устойчивое восстановление рубля возможно лишь «при условии увеличения экспортной выручки, которое бы опережало повышение объемов импорта и вывода капиталов за рубеж».

Москва, Наталья Петрова

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