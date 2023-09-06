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Среда, 6 сентября 2023, 09:32 мск

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Курс доллара превысил 98 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже поднялся выше 98 рублей впервые с 15 августа, следует из биржевых котировок.

На 08:05 мск, американская валюта торгуется на уровне 98,19 рубля, что на 29 копеек выше цены закрытия предыдущих торгов. В моменте доллар подскакивал до 98,34 рубля.

Евро к этому моменту приблизился к отметке 105,5 рубля. По состоянию на 08:08 мск, единая европейская валюта растет до 105,42 рубля (+50 копеек).

Курс юаня преодолел отметку в 13,4 рубля.

Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России может вновь поднять ключевую ставку, если доллар приблизится к отметке 100 рублей. Позднее замглавы Центробанка Алексей Заботкин подтвердил, что регулятор на заседании 15 сентября может повысить ставку из-за проинфляционных рисков.

Напомним, 15 августа ЦБ на внеплановом заседании совета директоров поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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