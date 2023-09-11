Пик ослабления рубля остался позади, считает Орешкин

Пиковые точки ослабления рубля пройдены. Такое мнение высказал помощник президента России Максим Орешкин. Он ожидает избытка валюты на рынке.

«Рынок прошел пиковые значения», – сказал Орешкин, чьи слова приводит «Интерфакс».

Согласно прогнозу помощника президента, в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от поднявшихся цен на экспортные товары. Это с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке, полагает Орешкин.

Рубль ускорил падение в августе. 14 августа биржевой курс доллара превысил 101 рубль. На следующий день Банк России повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.

1 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки регулятором на ближайших заседаниях маловероятно. По ее словам, такой сценарий возможен только при устойчивом снижении темпов инфляции. При этом Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, как и ее сохранение на текущем уровне, на ближайшем заседании ЦБ 15 сентября.

Москва, Наталья Петрова

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