Рублю предрекли укрепление в ближайшие месяцы

Помощник президента России Максим Орешкин считает, что ряд фундаментальных факторов создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы. Такое заявление он сделал на полях Восточного экономического форума.

«Фундаментальные факторы – платежный баланс, уверенное исполнение бюджета, очень хорошие прогнозы по бюджету, замедляющееся кредитование – все это создает предпосылки для более крепкого рубля в ближайшие месяцы», – отметил Орешкин (цитата по «Прайм»), говоря о перспективах рубля.

Ранее, 11 сентября Орешкин заявил журналистам, пик ослабления рубля пройден. Более того, помощник президента РФ ожидает избытка валюты на рынке.

Надо отметить, что курс доллара на Московской бирже на открытии торгов во вторник опускался ниже 93 рублей – впервые с 18 августа, а евро впервые с конца июля упал ниже 100 рублей.

По состоянию на 07:49 мск, доллар торгуется по 93,78 рубля. Единая европейская валюта к этому времени достигла 100,8 рубля.

Владивосток, Наталья Петрова

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