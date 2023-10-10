Доллар подскакивал вновь выше 100 рублей

Рубль продолжил слабеть на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 10 октября. Доллар поднимался выше 100 рублей.

По состоянию на 08:39 мск, американская валюта выросла на 73 копейки и торговалась на уровне 100,05 рубля. В моменте доллар подскакивал до 100,23 рубля.

Курс евро поднимался до 106 рублей, что на 1,25 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня.

Однако в дальнейшем доллар ушел ниже 100 рублей. На 08:49 мск, «американец» торговался по 99,92 рубля. Евро к этому времени опустился до 105,7 рубля.

В понедельник, 9 октября, доллар на Мосбирже превысил отметку в 102 рубля, что стало максимумом с марта прошлого года. Евро стал дороже 108 рублей впервые с 15 августа. Ближе к вечеру рубль немного укрепился, доллар опустился ниже 100 рублей. «Американец» закрыл торги на отметке 99,32 рубля.

«Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, уже давно наблюдаемый на российском рынке. Он может быть обусловлен тем, что обеспеченное наращиванием экспортной выручки увеличение притока валюты не поспевает за ростом спроса. Вероятно, его провоцирует как дальнейшее увеличение объема импорта, так и вывода капитала за рубеж», – говорится в аналитическом обзоре «БКС Экспресс».

Заслуженный экономист России, бывший министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников ранее высказал мнение, что курс доллара в ближайшее время может подняться до 130 рублей.

Москва, Наталья Петрова

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