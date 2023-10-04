Доллар по 130 рублей – это реально: экс-министр труда назвал «хлестаковщиной» экономическую политику правительства РФ

Политика российского правительства является «хлестаковщиной», которая не предполагает системного подхода к решению актуальных проблем и новой модели развития. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заслуженный экономист России, завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, инфляция в России продолжит рост, а курс доллара уже в ближайшее время может подняться до 130 рублей.

«Очень мощная причина (девальвации рубля) – это неопределенность нашей политической и экономической ситуации, которая приводит к стремлению людей и организаций всеми правдами и неправдами уйти в валюту, причем, даже зачастую в наличную валюту. Возникновение в России «черного» валютного рынка, где доллар сейчас торгуется на 30% выше котировок биржи, свидетельствует о том, что эти 30% – это та зона повышения, которая нас ждет. То есть, если сегодня он (курс доллара) около 100 (рублей), то, скорей всего, завтра он будет 130 (рублей)», – полагает Калашников.

Эксперт также обратил внимание на «достаточно странные действия правительства», которое разрешило экспортным организациям оставлять выручку за рубежом. «Многие организации пользуются этим и на сегодняшний день вывоз валюты за рубеж несравним с тем, что было несколько лет назад. Это все приводит к тому, что доллар растет», – подчеркнул он.

Как считает Калашников, влияние валютного курса на рост цен в магазинах продолжится, но будет ограничиваться низкой покупательной способностью россиян. «Цены будут расти именно потому, что российские производители даже там, где нет импортного компонента, все равно будут стараться выжать максимальную прибыль от того, что они продают», – констатировал экс-министр труда.

При этом эксперт подверг критике желание решать проблемы страны исключительно за счет простых граждан. «Уважаемый депутат (Госдумы) сказал, что главный способ решить все наши экономические проблемы – это на 20% улучшить фискальный сбор. Перевожу это на русский язык: это значит содрать на 20% больше шкур с народа, чем сдирают сейчас. То есть, опять за счет людей хотят обеспечить решение многих проблем. Ну, не знаю, надо помнить князя Игоря и известную метафору (умеренность есть добродетель власти)», – отметил Калашников.

По его мнению, главная проблема заключается в отсутствии у правительства конкретного плана перехода страны на новую модель развития. «Нельзя сейчас предложить, вернее, предложить-то можно, но все это будет «хлестаковщина», какие-то отдельные меры. Отдельных мер можно настрогать, сколько хочешь. Необходимо отказаться от целой модели нашего валютного регулирования, от той экономической модели, которая сложилась в России. Все-таки главной задачей должно являться возрождение экономики – именно возрождение, потому что она последние 15 лет очень активно падает, и отказа от каких-то политических фантомов. Например, хотели бы мы или нет, но международная торговля на 70% осуществляется в твердой конвертируемой валюте, в частости, в долларе. Да, идут процессы снижения доли доллара в международной торговле, но эта вся клиринговая валюта... Это сложный процесс, все равно требующий определенного центрального регулирования, и все равно на сегодняшний день сводящийся к долларовому обмену. Ситуация с индийскими рупиями, сложившаяся в последние полгода, наглядный тому пример», – уточнил он.

«Считаю, что вопрос стоит не в том, чтобы дать одно-два, десять-пятнадцать предложений – все они будут работать… Рецептов много, но нужно менять не мебель», – заключил Калашников.

Москва, Мария Соколова

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