Доллар упал больше чем на 3,5 рубля после указа Путина о продаже валютной выручки

Рубль резко укрепился на старте торгов на Московской бирже, отыгрывая введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами сроком на шесть месяцев. Доллар упал ниже 97 рублей впервые с сентября, а евро стал дешевле 103 рублей.

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты упал на 3,61 рубля, до 96,59 рубля. В моменте «американец» снижался до отметки 96,45 рубля. Курс евро опустился на 3,9 рубля – до 102,59 рубля.

На 08:27 мск доллар торгуется на отметке 97,25 рубля, евро – 103,42 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Вечером 11 октября правительство сообщило, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами на внутреннем рынке. Цель этой меры – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.

Объемы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением кабмина в течение суток. Указом определен конкретный перечень экспортеров из 43 групп компаний, которых коснется эта меры. В их числе – предприятия ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зерновые компании.

Москва, Наталья Петрова

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