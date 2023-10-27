Рубль ускорил укрепление: доллар упал ниже 93 рублей, евро – ниже 98

Российский рубль стал быстрее укрепляться после решения Банка России поднять ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Курс доллара упал ниже 93 рублей, евро торгуется на отметке ниже 98 рублей, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 14:23 мск, курс «американца» снизился на 1,28 руб., до 92,68 рубля. Евро упал на 1,82 руб. – до 97,77 рубля.

Ранее сегодня Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15%. Регулятор объяснил этот шаг усилившимся инфляционным давлением, которое оказалось выше ожиданий.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»