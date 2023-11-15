Нацвалюта России продолжила укрепляться: доллар упал ниже 90 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей в среду, 15 ноября. Это минимальное значение с конца июля. Американская валюта на утренних торгах подешевела до 89,8 рубля и продолжила понемногу терять позиции, свидетельствуют данные сессии.

К 11:33 мск курс доллара упал на 97 копеек до 89,63 рубля, евро – на 71 копейку, до 97,41 рубля.

Напомним, курс доллара накануне в ходе торгов опустился ниже 91 рубля.

Национальная валюта России начала укрепляться в октябре на фоне роста ключевой ставки Банка России и указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами.

«Российский рубль продолжил движение по назначенному маршруту. Падение инвалют идет строго по расписанию – до конца осени ожидания сводились к восстановлению рубля и падению доллара США к 90. Фактически план отработан. От своих максимумов в начале октября к середине ноября инвалюты спикировали вниз почти по 12%», – отметил аналитик «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Эксперт указал в числе важнейших факторов, оказавших влияние на ситуацию на российской валютном рынке жесткий цикл денежно-кредитной политики Центробанка и возврат нормативов репатриации валюты экспортерами из-за рубежа под контролем Росфинмониторинга. Все эти меры привели к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, снижению давления на рубль.

Москва, Наталья Петрова

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