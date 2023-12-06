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Среда, 6 декабря 2023, 10:30 мск

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Биржевой курс доллара поднимался выше 93 рублей

Доллар на открытии торгов на Московcкой бирже в среду, 6 декабря, поднимался выше 93 рублей, следует из данных площадки. Это максимальное значение с начала ноября.

Курс американской валюты на 7:40 мск вырос до 93,0025 рубля. Позднее доллар откатился до отметки 92,93 рубля. Евро к этому времени торговался по 100,4 рубля.

Накануне биржевой курс «американца» закрепился выше уровня в 92 рубля, курс евро превысил 100 рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев связал ослабление рубля в последние дни с завершением ноябрьского налогового периода – экспортеры стали менее активно продавать валюту, передает «Прайм». Кроме того, указал он, на курс нацвалюты РФ влияет традиционный рост бюджетных расходов в декабре и повышение спроса на валюту в преддверие новогодних праздников. Позитивным фактором для рубля остается президентский указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров, добавил эксперт.

По прогнозу Васильева, рубль в декабре будет торговаться в диапазоне 90-95 за доллар и 97-103 за евро.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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