Биржевой курс евро превысил отметку в 100 рублей

Сегодня во второй половине дня усилилось давление на российскую нацвалюту. На биржевых торгах курс евро превысил отметку в 100 рублей, доллар закрепился выше уровня в 92 рубля.

К 17:00 мск максимальный курс «европейца» достигал 100,02 рубля, «американец» торговался вблизи отметки 92,25.

Между тем официальные курсы валют на завтра, 6 декабря, будут меньше биржевых значений. Банк России повысил курс доллара на 91 копейку – до 91,5823 рубля, евро – на 56 копеек до 99,1340 рубля.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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