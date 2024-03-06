Банки включат прогноз банкротства при выдаче кредитов россиянам

Банки будут чаще отказывать россиянам в кредитах из-за новых правил по оценке вероятного банкротства заемщика. По словам экспертов, для клиентов с низким риском нововведение может обернуться улучшением условий, в частности, за счет снижения ставок.

Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20-30%. Это станет следствием изменения в системе оценки рисков заемщиков (скоринга), пишут «Известия». Ранее на этапе рассмотрения заявки кредитные организации рассчитывали лишь возможность дефолта заемщика (просрочка свыше 90 дней), теперь же многие из них включили в скоринг прогноз, оценивающий вероятность личного банкротства.

Нововведение понадобилось в связи с распространением упрощенной процедуры банкротства физлиц. Кроме того, расширился перечень случаев, когда гражданин вправе воспользоваться внесудебным банкротством, а еще к этому механизму подключили, например, пенсионеров.

Так популярность процедуры внесудебного банкротства в 2023 году выросла вдвое – к ней допустили 15,9 тысячи человек, следует из данных Федресурса. Всего доступ к упрощенному механизму банкротства без суда с сентября 2020-го по декабрь 2023 года получили 29,4 тысячи россиян с общей суммой долга 11 млрд рублей. Более 18,4 тысячи граждан списаны обязательства на 6,3 млрд.

Оценка делается на основе уже накопленной информации в НБКИ о более чем миллионе случаев реального банкротства, включая судебное. Алгоритмы нейросети выявляют в поведении людей, уже прошедших через процедуру, определенные комбинации и последовательности событий, которые позволяют с высокой достоверностью прогнозировать наступление аналогичного события у всех заемщиков.

Процесс ужесточения политики рисков должен привести и к положительному эффекту для качественных заемщиков. Например, со временем это может обернуться снижением процентных ставок. Использование вероятности банкротства в оценке рискованности заемщика сделает кредитные портфели более здоровыми. А это отразится на условиях кредиторов для качественных заемщиков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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