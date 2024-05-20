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Понедельник, 20 мая 2024, 15:40 мск

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Центробанк РФ запустил акцию по обмену мелочи на банкноты

Банк России запустил акцию, в рамках которой граждане смогут обменять монеты на бумажные деньги. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Акция «Монетная неделя» стартует 20 мая. До 2 июня можно будет принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет», – сообщили в ЦБ.

В акции примут участие около 4000 подразделений 146 банков. Отмечается, что некоторые кредитные организации будут вручат сувениры россиянам, сдающим мелочь.

В прошлом году в ходе таких мероприятий было собрано более 20 млн монет почти на 83 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 87 тонн.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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