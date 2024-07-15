Центробанк объявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка

Центральный банк России в понедельник, 15 июля, объявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка «в целях ограничения санкционного влияния».

В сообщении, распространенном пресс-службой регулятора, говорится: «В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».

Отметим, что на до сегодняшнего дня Центробанк для расчета официальных курсов доллара и евро использовал данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube