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Понедельник, 15 июля 2024, 19:57 мск

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Центробанк объявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка

Центральный банк России в понедельник, 15 июля, объявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка «в целях ограничения санкционного влияния».

В сообщении, распространенном пресс-службой регулятора, говорится: «В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».

Отметим, что на до сегодняшнего дня Центробанк для расчета официальных курсов доллара и евро использовал данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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