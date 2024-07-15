В Центробанке рассказали, как будет рассчитываться курс рубля

Официальный курс рубля к иностранным валютам будет рассчитываться по внебиржевому рынку. Курс российской валюты останется единым и рыночным, а ориентиром для других валютных пар станет биржевой курс – юань/рубль, – сообщает Банк России.

В сообщении пресс-службы регулятора говорится: «Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования».

«В последние два года роль доллара и евро на российском рынке постепенно снижалась, а роль юаня росла. Так, в мае доля китайской валюты на торгах Мосбиржи составила 54%. Ожидается, что биржевой курс юань/рубль станет ориентиром и для других валютных пар», – отметили в Центробанке РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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