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Четверг, 22 августа 2024, 20:34 мск

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Июльская прибыль российских банков выросла более чем на треть

Фактическая прибыль российского банковского сектора даже за вычетом примерно 44 млрд рублей дивидендов, полученных от дочерних банков, увеличилась июле по сравнению с июнем на 36% – до 306 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Банка России.

Как отметил регулятор, на рост прибыли преимущественно повлияли: положительная валютная переоценка (+16 млрд рублей при ослаблении рубля на 0,7% в июле) после отрицательной переоценки в июне (-61 млрд рублей из-за укрепления рубля на 4,7%). Также сказалось повышение основных доходов суммарно на 51 млрд рублей (+8%) из-за роста транзакционной активности, а также увеличения доходности по кредитам по плавающим ставкам, которые составляют порядка 50% в портфеле юридических лиц.

Количество прибыльных банков выросло до 250 с 248 в июне.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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