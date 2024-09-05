Глава ВТБ прогнозирует рост курса доллара

Американский доллар и китайский юань будут дорожать по отношению к рублю, считает глава ВТБ Андрей Костин. В интервью РБК банкир сказал, что российская нацвалюта сейчас слишком переоценена.

«Мы думаем, что к концу года рубль выйдет, если к доллару брать, к 93-95 рублей, к юаню то же самое (ослабеет), – сказал он, отметив, что нынешняя переоцененность рубля может быть связана с дисбалансом внешней торговли: экспорт более стабилен, чем импорт.

Вместе с тем Костин подчеркнул, что курс доллара в настоящее время не имеет большого значения, поскольку объём расчётов в этой валюте минимален.

Стоит отметить, что официальный курс юаня, установленный ЦБ РФ на пятницу, 6 сентября, понижен на 0,32 копейки – до 12,5054 рубля, курс доллара вырос на 77,56 копейки – до 89,7044 рубля, курс евро – на 1,12 рубля, до 99,1927 рубля.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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