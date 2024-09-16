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Понедельник, 16 сентября 2024, 18:18 мск

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Курс евро вновь стал дороже 101 рубля

Сегодня Банк России повысил официальный курс европейской валюты на завтра, 17 сентября, почти на 50 копеек. «Европеец» будет стоить 101,2789 рубля.

В то же время официальный курс американской валюты увеличен на 20 копеек – до 91,1423 рубля. Курс юаня повышен на 5,84 копейки – до 12,7762 рубля

Как считают финансовые аналитики, в ближайшие недели российской нацвалюте окажет налоговый период, когда экспортеры активно продают валюту.

Напомним, после санкций США в отношении Мосбиржи Банк России с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Курс юаня по-прежнему определяется на основе биржевых торгов.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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