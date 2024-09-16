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Понедельник, 16 сентября 2024, 21:32 мск

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Объем рублевых расчетов за импорт увеличился до нового рекорда

Объем операций за импорт в рублях достиг нового рекорда – 43,7%, что обеспечили операции с государствами Азии и Африки. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, которые изучило РИА «Новости».

Доля так называемых токсичных валют в расчетах сократилась до 19,8%, а остальные 36,5% пришлись на «дружественные» валюты.

В экспортных операциях в середине лета удельный вес российской валюты уменьшился на 4,3% – до 38,5%. Главными «бенефициарами» этого стали дружественные валюты, доля которых выросла на 2,7% до 44,3%.

Рубль, в первую очередь, стали меньше использовать при оплате российских товаров в Азии, где его доля сократилась до 32,9% с 39,3% месяцем ранее, а также в Америке, где она уменьшилась на 13,7 процентного пункта – до 20,3%, говорится в публикации.

При этом в Европе рубль теперь занимает две трети от всех расчетов (+7% за месяц), в Африке – почти 80% (+19,1%), в Океании – 81,1% (+8,7% за месяц).

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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